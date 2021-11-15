РИАМО - 15 ноя. Столичный центр занятости «Моя карьера» проведет день вакансий для желающих найти временную работу на новогодних каникулах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

День вакансий пройдет в онлайн-формате 18 ноября. Соискателям предложат более 500 вариантов подработки, среди них позиции продавца на новогодней ярмарке, сотрудника катка, помощника для пожилых и так далее.

«Каждый, кто настроен провести эти (новогодние - ред.) дни с пользой, сможет лично в дистанционном режиме пообщаться с работодателями, задать все интересующие вопросы и подобрать для себя наиболее подходящие вакансии», — сказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Участниками дня вакансий станут порядка 20 компаний и организаций. Соискателям обещают достойную оплату труда.

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