РИАМО - 15 ноя. Столичный центр занятости «Моя карьера» проведет день вакансий для желающих найти временную работу на новогодних каникулах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
День вакансий пройдет в онлайн-формате 18 ноября. Соискателям предложат более 500 вариантов подработки, среди них позиции продавца на новогодней ярмарке, сотрудника катка, помощника для пожилых и так далее.
Участниками дня вакансий станут порядка 20 компаний и организаций. Соискателям обещают достойную оплату труда.
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