РИАМО - 15 ноя. При диете следует максимально избегать содержащих сахар продуктов, в том числе некоторых фруктов и выпечки. Худеть к Новому году и потом не набирать вес поможет употребление в пищу овощей и цельного белка, сообщила РИАМО врач-диетолог Елена Соломатина.

«Нужно понимать, что чем больше у человека вес, тем быстрее он худеет, так как в первую очередь из организма выходит жидкость. Тут нужно учитывать индивидуальные особенности и самое главное - не навредить. Похудеть-то можно, но что будет потом с организмом?» — сказала Соломатина.

По ее словам, после похудения возможен набор веса, причем большего, чем был до этого. В таком случае жир будет располагаться по телу неравномерно. Также важно учитывать худел ли человек раньше.

«Универсальный совет - это исключить по максимуму сладкое - добавленный сахар. Нужно помнить, что сахар содержится во фруктах, которые сами низкокалорийные, но сахара в них много. Если это не будет способствовать набору веса, то уж точно затормозит похудение», — предостерегла врач.

Она уточнила, что худеющим следует отказаться от бананов, винограда, хурмы, так как в них много сахара. С овощами ситуация обстоит иначе, но не нужно включаться в рацион крахмалосодержащие виды. Так, огурцы, болгарский перец и помидоры можно есть без опаски.

Обогащать рацион овощами рекомендуется постепенно. Сначала можно употреблять в пищу термически обработанные овощи, например, супы-пюре, добавки в привычный гарнир. А потом понемногу заменять гарнир овощами, в том числе и сырыми, отметила Соломатина.

Еще она советует потреблять в пищу цельный белок, который можно получить из мяса курицы, индейки и кролика, а также из рыбы. Не рекомендуется есть жареную пищу или приготовленную во фритюре, а тушеное, отварное и запеченное наоборот. Еще худеющим нужно исключить мучное и выпечку.

Соломатина добавила, что на диете важно избежать стресса для организма и перейти на питание, которое будет комфортно в дальнейшем.​