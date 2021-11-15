РИАМО - 15 ноя. Библиотеки столицы запускают цикл онлайн-встреч с известными писателями. Их организуют в формате прямых эфиров в аккаунте читален в Instagram. Встречи начнутся 18 ноября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проект получил название «Современники», первым гостем станет автор романа «Дни Савелия» Григорий Служитель. Встреча с ним начнется в 16:00. Автор расскажет о создании своего романа и о том, как его ставили в театре.

Участником второй встречи станет писатель и журналист Денис Драгунский, она пройдет 25 ноября.

«Мы приглашаем горожан пообщаться онлайн с современными писателями на самые разные темы: от творческого ремесла и литературных новинок до личных увлечений и секретов успеха», - сказал генеральный директор ГБУК города Москвы «Мосразвитие» Тимур Вахитов.

Эфиры распланированы до конца 2021 года, при этом проект планируется продолжать и в следующем году.