РИАМО - 15 ноя. Вечером в понедельник на столичных дорогах ожидаются пробки в 8 баллов из 10 возможных. Сейчас дорожная ситуация оценивается в 4 балла, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

В настоящее время транспорт медленно движется по Ярославскому шоссе, Рязанскому и Волгоградскому проспектам.

Нет затруднений в движении на Волоколамском и Алтуфьевском шоссе, а также на Мичуринском проспекте.

Вечерние пробки могут быть отчасти вызваны дорожными работами. Их проводят на 31 и 53 км МКАД, проспекте Мира, Волоколамском, Пятницком, Дмитровском и Варшавском шоссе.