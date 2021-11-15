РИАМО - 15 ноя. Авария с участием маршрутки произошла накануне вечером на 105 км автодороги А-107 (Московское малое кольцо), в результате ДТП пострадали 4 человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Маршрутное транспортное средство Mercedes, которое ехало без пассажиров, совершило попутное столкновение с легковым автомобилем Opel, после чего Opel врезался в легковушку Toyota.

В результате аварии пострадали 4 человека, которые находились в автомобиле Opel - водитель и 3 пассажиров, в том числе один несовершеннолетний. Обстоятельства ДТП устанавливаются.