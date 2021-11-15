РИАМО - 15 ноя. В России насчитывается примерно 32 млн корпоративных телефонных номеров и половине из них грозит отключение после 1 декабря, поскольку они используются с нарушением закона о серых сим-картах, пишет газета «Коммерсант».

В соответствии с этим законом корпоративные абоненты обязаны внести сведения о конечных пользователях сим-карт в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала «Госуслуги».

Гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов отметил, что данное условие не выполнили более половины корпоративных клиентов.

Поправки к закону «О связи», контролирующие оборот серых сим-карт, были приняты в декабре 2020 года. Тогда компании обязали вносить детальные данные в ЕСИА. Однако пока бизнес не осознает риски, которые связаны с отключением номеров. В особенности могут пострадать представители малого и среднего бизнеса.