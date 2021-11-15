РИАМО - 15 ноя. С начала 2021 года московским предприятиям одобрили заявки на гранты и субсидии на общую сумму более 2 млрд рублей. Число заявок возросло в последние недели, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Поддержка малого и среднего бизнеса — один из приоритетов для города, особенно во время пандемии. <…> В числе наиболее активных получателей — рестораны, научно-исследовательские организации и технологические компании», - рассказала заммэра Москвы — главы аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Треть всех одобренных заявок пришлась на октябрь и начало ноября. Всего в этот период были приняты положительные решения по 673 обращениям на 552,2 млн рублей.

В числе популярных мер поддержки – компенсация затрат на ведение бизнеса по франшизе, на обучение персонала, продвижение товаров в маркетплейсах, сервисах доставки и на других площадках.

«Один из самых востребованных видов выплат — субсидии и гранты для экспортеров. Их получатели представляют самые разные отрасли», - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Власти Москвы выделили гранты на повышение зарплат в муниципальных учреждениях культуры>>