РИАМО - 15 ноя. С начала 2021 года московским предприятиям одобрили заявки на гранты и субсидии на общую сумму более 2 млрд рублей. Число заявок возросло в последние недели, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Треть всех одобренных заявок пришлась на октябрь и начало ноября. Всего в этот период были приняты положительные решения по 673 обращениям на 552,2 млн рублей.
В числе популярных мер поддержки – компенсация затрат на ведение бизнеса по франшизе, на обучение персонала, продвижение товаров в маркетплейсах, сервисах доставки и на других площадках.
«Один из самых востребованных видов выплат — субсидии и гранты для экспортеров. Их получатели представляют самые разные отрасли», - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
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