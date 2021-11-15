РИАМО - 15 ноя. В конце ноября в Москве и Подмосковье ожидается наступление зимы, в регион могут прийти настоящие январские морозы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Существенное похолодание в столичный регион может принести арктическое вторжение, которое ожидается в конце текущего месяца.

«Холод с каждым днем будет усиливаться, и ударят настоящие декабрьские, а потом, возможно, и январские морозы. Ночная температура сначала понизится до -8…-13 градусов, дневная до -2…-7 градусов, в конце месяца однажды под утро стужа может окрепнуть до -14…-19 градусов, в дневные часы -7…-12 градусов», - отметил Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Также в Московском регионе ожидается более интенсивное выпадение осадков. К выходным сформируется устойчивый снежный покров. В Москве он составит до 5-6 см, в Подмосковье – до 5-10 см, что вполне соответствует первому месяцу зимы.

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