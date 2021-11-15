РИАМО - 15 ноя. В понедельник в Московском регионе при облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Температура воздуха составит до минус 4 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Московский регион будет находиться под влиянием антициклона. Максимальная температура воздуха в столице составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по Подмосковью - от минус 4 до плюс 1 градуса.

Ветер ожидается северо-западный со скоростью 5-10 м/с, местами с порывами до 12-14 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 764 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

Как отметили синоптики, новая неделя принесет в столичный регион погодные изменения. В частности, облаков станет меньше, осадки прекратятся, атмосферное давление будет интенсивно расти.