РИАМО - 15 ноя. В этот день жителей разных государств призывают обратить свое внимание на экологические проблемы. В нескольких странах 15 ноября отмечается Всемирный день вторичной переработки. В России эта дата отмечена важными и трагическими историческими событиями.

Всемирный день рециклинга

Еще в 1997 году в США люди впервые отпраздновали День, когда Америка перерабатывает отходы. С тех пор эту дату отметили в календаре еще в нескольких странах. Главная цель Всемирного дня вторичной переработки отходов – обратить внимание властей и общественности к проблеме ограниченности сырья и загрязнения окружающей среды.

Сегодня государства решают проблему переработки отходов разрозненно. В России ситуация с этим направлением пока печальна, мусор хоронится на свалках или сжигается. Страна делает только первые неуверенные шаги в области переработки отходов и для россиян этот Международный день пока совершенно чужой.

Всемирный день призывника

А вот эта дата в России знакома и понятна большинству. С 1992 года ее внесли в календарь и закрепили за 15 ноября решением президента РФ Бориса Ельцина. Трудно сказать, можно ли назвать этот день праздником. К воинской службе в стране относятся неоднозначно.

Призывником в России называют мужчину от 18 до 27 лет, который подлежит призыву на военную службу в ряды ВС РФ. 15 ноября выпадает на осенний призыв и призывникам нередко устраивают празднично-патриотические мероприятия, встречи с ветеранами и экскурсии в части в этот период.

В Москве призывники обычно собираются в этот день на Поклонной горе, смотрят на показательные выступления бойцов разных родов войск.

День создания ОБОП в России

Приказом МВД СССР 15 ноября 1988 года было создано 6-ое управление. Именно оно стало прообразом отдела по борьбе с организованной преступностью.

Специалисты этого подразделения борются с терроризмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков, организованной преступностью и коррупцией. На них – раскрытие и расследование особо тяжких преступление, профилактика и многое другое. Для оперативной и следственной работы в его составе были созданы СОБРы – спецотряды быстрого реагирования.

Теракт в Каспийске

Не всегда трагедию удается предотвратить. В современной России сообщения о подготовке теракта встречаются чаще, чем о свершившемся факте, но в 90-е годы прошлого века дела обстояли иначе.

В ночь с 15 на 16 ноября в дагестанском городе Каспийске был взорван дом, где жили семьи российских пограничников из Каспийского особого погранотряда, отдельной авиационной эскадрильи и оперативно-войскового отдела «Махачкала» Кавказского особого пограничного округа. Взрыв разрушил 41 квартиру, погибли 68 человек. 20 из них были детьми.

Виновных в акте ненависти так и не установили, но с тех пор 15-16 ноября на могилах 68 погибших традиционно зажигаются поминальные свечи.

Запуск регулярного троллейбусного движения

В 2020 году Москва отказалась от такого вида наземного транспорта, как троллейбус. Сегодня в мегаполисе его заменили электробусы. Троллейбусы исправно возили москвичей 87 лет с 15 ноября 1933 года. Именно тогда в 11 утра на маршрут был пущен первый московский троллейбус.

К началу 21 века в столице число троллейбусов перевалило за тысячу. Московская сеть была одной из самых крупных на планете. В знак уважения к истории этого транспорта в городе было решено оставить музейный троллейбусный маршрут «Т» - от Комсомольской площади до Новорязанской улицы.