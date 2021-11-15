РИАМО - 15 ноя. В этом сезоне в столице оборудуют порядка 4 тыс. объектов зимнего отдыха. Для жителей и гостей столицы подготовят различные развлечения и площадки для зимних видов спорта, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Это катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта, лыжные базы, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадки для сноуборда», — сказал Бирюков.

Уже в этом месяце горожане смогут прийти на катки с искусственным льдом. Их будет насчитываться более 150. Их можно будет найти, к примеру, в парке Северного речного вокзала, сквере на улице Хачатуряна, в парке в Олонецком проезде.

Когда в городе установится отрицательная температура, откроются и катки с естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки.

Новые трассы для катания на лыжах появятся в парках «Сокольники», «Хованская дубрава». В Таганском парке и парке Дубки оборудуют снежные и ледяные горки. Горнолыжный склон откроется на улице Металлургов, а на улице Дольской — места для катания на тюбингах.

«Этой зимой на территории создаваемого «Парка Яуза» будут работать 23 объекта зимнего отдыха», — отметил Бирюков.

В сквере, прилегающем к Лазоревому проезду, откроется новый каток с искусственным льдом.

«Запланировано обустройство четырех лыжных трасс, трех ледяных горок и 15 универсальных площадок для зимних видов спорта», — добавил заммэра.

Гости смогут посетить объекты зимнего отдыха в 6 парках, прилегающих к набережным Москвы-реки.

В парке «Южный кластер» на улице Борисовские пруды обустроят открытый каток и лыжные трассы. В парке «Фили» откроются снежные горки и городки, универсальные площадки для зимних видов спорта. В парках 850-летия Москвы, Братеевской пойме, музее-заповеднике «Коломенское» и природно-историческом парке «Москворецкий» появятся лыжные трассы.

Для удобства горожан на площадках сделают освещение, пункты проката и оказания первой медпомощи, раздевалки, туалеты и точки питания.

Особое внимание будет уделяться соблюдению эпидемиологических норм в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.​

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