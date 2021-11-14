РИАМО - 14 ноя. В ночь на воскресенье в столице ожидается снег до 1 см. Температура воздуха будет колебаться от минус 2 до нуля градусов, что приведет к образованию гололедицы. Столичные службы подготовились к возможной непогоде, сообщает пресс-служба комитета городского хозяйства Москвы.

Специалисты непрерывно следят за состоянием опасных участков дорог. В их числе мосты, тоннели, эстакады, путепроводы, крутые подъемы и спуски, площадки у остановок общественного транспорта. Во время гололеда на этих участках возрастает риск ДТП.

Для обеспечения безопасности в этих места рабочие горслужб при необходимости проведут противогололедную обработку.

Жителей и гостей столицы просят соблюдать осторожность, вместе с гололедом в столице ожидается ветер с порывами до 14 метров в секунду.