РИАМО - 14 ноя. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с министерством имущественных отношений Московской области и администрациями муниципальных образований проводит торги по аренде и продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения в Подмосковье, сообщает пресс-служба комитета.

Аукционы по продаже проводятся посредством публичного предложения, а по аренде - в электронном виде.

Основным преимуществом сельхозземель является их целевое использование, в том числе и для извлечения прибыли.

За 10 месяцев 2021 года реализовано 53 земельных участков площадью 1627,4 га. Эти земли будут возделываться и приносить пользу.

Сейчас на торги выставлено 28 земельных участков общей площадью 669,3 га, которые могут заинтересовать фермеров и сельхозпроизводителей.

На землях можно заниматься выращиванием зерновых и иных сельскохозяйственных культур, растениеводством, овощеводством, садоводством, животноводством, научным обеспечением сельского хозяйства, хранением и переработкой сельскохозяйственной продукции, обеспечением сельскохозяйственного производства и др. На участках также возможно разместить здания и сооружения, используемые для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.