РИАМО - 14 ноя. Бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская записала в память о возлюбленном романтическую песню. Запись была сделана в честь годовщины со дня его смерти, сообщает «Вечерняя Москва».

Композицию экс-супруга исполнила в дуэте с российской певицей Еленой Максимовой.

«Мы записали свою версию композиции «Вечная любовь» из кинофильма «Тегеран-43». Выбор пал именно на эту песню неслучайно. Люди, которые ее написали, знали жизнь, понимали ее и имели реальное представление о настоящей любви», - заявила Цымбалюк-Романовская.

Песню бывшая супруга артиста планирует разместить у себя в соцсетях и на музыкальных платформах.

В воскресенье на Ваганьковском кладбище в Москве был открыт памятник Армену Джигарханяну. Народный артист СССР скончался 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет. Его фильмография насчитывает рекордное количество работ — свыше 300 картин, сериалов и телеспектаклей.