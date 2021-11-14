РИАМО - 14 ноя. Опубликована закупка на реконструкцию пристройки на 300 мест к школе в городском округе Долгопрудный, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства: Пристройка на 300 мест к зданию АОУ «СОШ №14» по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Новый Бульвар, д.21, корп.3.

Реконструкция пристройки на 300 мест к школе осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Долгопрудный.

Завершить оказание услуг планируется в 2023 году.