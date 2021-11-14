РИАМО - 14 ноя. Российская сборная завоевала 5 медалей на Международной олимпиаде по физике, 3 из них принесли команде ученики подмосковного Физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном, сообщается на сайте образовательного учреждения.

Международная олимпиада по физике имени Ахмада Аль Фергани проходила в Узбекистане. Ее организовали в смешанном, очно-дистанционном формате.

Двое воспитанников подмосковного лицея – Ольга Терехова и Радмир Жумаев – принесли в копилку своей команды золотые медали. А Роман Максимов завоевал серебряную.

Руководителем сборной России на интеллектуальном состязании выступил Александр Киреев.