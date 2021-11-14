РИАМО - 14 ноя. После продолжительной болезни умер театральный и телевизионный актер Игорь Бондаренко, который сыграл в сериале «Реальные пацаны», сообщает aif.ru.

Бондаренко скончался в возрасте 55 лет. Он играл на сцене мытищинского театра «ФЭСТ».

Коллеги актера отмечют, что каждая его роль была сделана тонко, безмерно талантливо и проработана до мелочей.

Бондаренко известен широкому зрителю благодаря роли генерала в «Сибирском цирюльнике», а также своему участию в «Кармелите», «Реальных пацанах», «Счастливы вместе», «Ольге», «Восьмидесятых».