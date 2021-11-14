РИАМО - 14 ноя. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Луховицы объявлены электронные аукционы по аренде 4 нежилых помещений на ул. Октябрьской, д. 5, сообщает пресс-служба комитета.

Один из лотов, предлагаемый в аренду, имеет площадь 147,2 кв. м. Начальная цена арендной платы - 556 416 руб. Согласно функциональному назначению, помещение предназначено для размещения офиса.

Еще 3 нежилых помещения предназначены для размещения и обслуживания транспорта. Их площадь составляет 36,9 кв. м, 37,8 кв. м и 39 кв. м, а цена начальной годовой арендной платы - 102 249,90 руб., 104 743,8 руб. и 108 069 руб. соответственно.

Помещения расположены в жилом секторе, имеют удобный подъезд и подход. Вблизи находятся автомобильный и железнодорожный вокзалы, остановка общественного транспорта и стадион.

С победителями аукционов будут заключены договоры аренды на 11 месяцев.

Заявки на аукционы принимаются до 9 декабря на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедур 75958, 75957 ,75972, 75964). Аукционы состоятся 13 декабря.