РИАМО - 14 ноя. Хорватия одержала победу над Россией в рамках отборочного тура на чемпионат мира по футболу 2022 года, игра закончилась со счетом 1:0, сообщает Nation News.

Защитник Федор Кудряшов нанес единственный удар в свои ворота на 81-й минуте матча.

Неудачное выступление привело сборную России на 2 место турнирной таблицы с 22 очками. Теперь команде предстоит ряд стыковых матчей.

За время работы на должности наставника российской сборной у Валерия Карпина это первое поражение.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Действующий чемпион мира – команда Франции.