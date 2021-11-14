РИАМО - 14 ноя. Советский и российский футбольный тренер, советник генерального директора футбольного клуба «Ленинградец» Борис Рапопорт рассказал, каким образом россияне смогут победить хорватов на стадионе «Полюд» в Сплите. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Надо будет распределить силы. Игра с Хорватией важнее всего. <...> Надо играть в атакующий футбол», — сказал Рапопорт.

Он напомнил, что Валерий Карпин, наставник российской сборной, сам играл в атаке. Он будет упорно пропагандировать атакующий футбол.

Также, по словам Рапопорта, лучшее и эффективное оружие россиян — быстрая контратака.

На футбольное поле от России выйдут Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Федор Кудряшов, Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Александр Головин, Алексей Ионов, Федор Смолов и Зелимхан Бакаев. Капитаном выбран Георгий Джикия, вратарь — Матвей Сафонов.