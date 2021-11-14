РИАМО - 14 ноя. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Краснознаменск объявлен электронный аукцион по аренде земельного участка площадью 55 000 кв. м с целью размещения зданий и сооружений для занятия спортом, сообщает пресс-служба комитета.

Начальный размер ежегодной арендной платы - 1 950 935,25 руб. С победителем аукциона будет заключен договор аренды сроком на 13 лет и 2 месяца.

Земельный участок находится около городского спортивного кластера. Рядом расположен стадион, велотрек, теннисные корты, скейт-парк и другие спортивные объекты, а также городской парк и зоны отдыха. Вблизи от объекта Минское шоссе и остановки общественного транспорта.

Арендатору представится возможность возвести на участке спортобъект, который продолжит способствовать развитию массового спорта среди всех возрастных и социальных групп населения.

Заявки на аукцион принимаются до 2 декабря на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 75508). Аукцион состоится 6 декабря.