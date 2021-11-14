РИАМО - 14 ноя. Российский политолог Владимир Корнилов отреагировал на публикацию автора немецкого издания Die Welt Флориана Штарка, который назвал причиной провала операции по захвату Москвы вермахтом проблемы с материально-техническим обеспечением армии, сообщает Nation News.

Корнилов подметил, что нельзя называть дожди и отсутствие боеприпасов однозначной причиной провала операции «Тайфун». Также он указал на то, что в Германии в последнее время очень силен исторический реваншизм.

«Сейчас есть масса публикаций в немецких СМИ о том, что и сражение под Прохоровкой якобы выиграли танки Германии. Но наступает закономерный вопрос о том, почему в таком случае немцы отступали после сражения, а Советская армия, наоборот, наступала. Тоже самое и по операции «Тайфун», — сказал он.

Он добавил, что немецкой операции посвящено много российских и немецких документов, мемуаров и других исторических работ. В них есть доказательства того, что Гитлер проиграл блицкриг, не смог быстро атаковать СССР и просчитался насчет восстания и бунта в самой Москве.

«Немцы бросали большие усилия на то, чтобы спровоцировать панику и бунт среди русских. Но не смогли этого добиться. Есть, конечно, и масса факторов: например, погода нам помогла, как всегда. Так случилось и под Москвой, и под Сталинградом, и даже при отступлении Наполеона в 1812 году. Но без русского солдата и его подвига никакая погода и дороги не справились бы», — добавил эксперт.