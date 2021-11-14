РИАМО - 14 ноя. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Химки объявлен электронный аукцион по продаже нежилого помещения площадью 583.2 кв. м на Юбилейном проспекте, д. 77, сообщает пресс-служба комитета.

Начальная цена продажи объекта недвижимости - 39 772 469 руб.

Помещение расположено на 4 этаже нежилого здания и имеет более 25 комнат. Инвесторов заинтересует объект продажи, так как к нему удобный подъезд и в районе его локации достаточно развита инфраструктура: вблизи находятся общественно–деловые, производственные объекты, остановки общественного транспорта, Ленинградское шоссе и МКАД.

Заявки на аукцион принимаются до 22 ноября на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 74731). Аукцион состоится 24 ноября.