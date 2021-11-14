РИАМО - 14 ноя. Столичная прокуратура проведет проверку в связи с падением рабочего в шахте лифта с первого на подвальный этаж в бизнес-центре на улице Талалихина на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверить обстоятельства инцидента поручено Лефортовской межрайонной прокуратуре. Ее сотрудники установят причины произошедшего.

Кроме того, будет дана оценка исполнения требований федерального законодательства, касающегося охраны труда.

По итогам проверки будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.