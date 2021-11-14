РИАМО - 14 ноя. Опубликована закупка на благоустройство территории Парка Победы в Наро-Фоминске, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Там установят лавочки, скамейки, велопарковки, уличные тренажеры, повесят гамаки. Согласно данным закупки, начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 205 млн руб.

Благоустройство парка осуществляется в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и средств бюджет городского округа Наро-Фоминск.

Завершить благоустройство парка планируется в 2022 году.