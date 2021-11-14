РИАМО - 14 ноя. Первый по-настоящему снежный день ожидается в Москве на следующей неделе. Это будет пятница. Также на грядущей семидневке будет достаточно солнца и тепла, сообщает «Вечерняя Москва».

О погоде рассказал метеоролог Александр Голубев. Он также отметил, что в большей части регионов на севере страны будет ощущаться зимняя погода.

Среднесуточная температура в столице в течение недели будет колебаться в пределах от минус 1 до плюс 2 градусов, ожидается переменная облачность.

«Пятница окажется самой снежной. Кроме того, в этот день ожидаются резкое понижение давления, переменная облачность», — сказал он.

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