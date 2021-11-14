РИАМО - 14 ноя. Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев пояснил, что для снижения смертности от Covid-19 нужно разработать правильную методику лечения. Своевременное начало борьбы с болезнью тоже имеет большое значение, сообщает «Вечерняя Москва».

«Смертность можно будет снизить до десятых процента. Так и должно быть», - заявил Зверев.

Он с самого начала считал, что опасность коронавируса преувеличена и не изменил своего мнения за 2 года. Академик уверен, что инфекция станет постоянным спутником человечества и неправильно говорить о возможной победе над ней.

«Мы никогда от инфекции не избавимся. Это невозможно. Мы сможем ее только поставить под контроль. В идеале это будет как с гриппом: прививка и сезонное течение, если ничего не изменится», - подчеркнул Зверев.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 070 674 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 255 386 летальных исходов, выздоровели 7 784 585 человек.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>