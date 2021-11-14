РИАМО - 14 ноя. Опубликована закупка на реконструкцию участка Мякининского шоссе от автомобильной дороги федерального значения М-9 «Балтия» до МКАД в Одинцовском городском округе, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Реконструкция участка осуществляется в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Согласно данным закупки, начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 1,2 млрд руб.

Завершить реконструкцию участка планируется в 2023 году.