РИАМО - 14 ноя. Стал известен состав сборной России по футболу в матче против Хорватии, игра пройдет в воскресенье в 17:00 по московскому времени. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Сборные двух стран соберутся на стадионе «Полюд» в Сплите. Игра пройдет в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу.

Капитаном россиян на время встречи станет защитник Георгий Джикия. На воротах будет стоять Матвей Сафонов.

Также на поле выйдут Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Федор Кудряшов, Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Александр Головин, Алексей Ионов, Федор Смолов и Зелимхан Бакаев.

Ранее футбольный матч между Кипром и Россией закончился разгромной победой последней, игра завершилась со счетом 6:0. Наставник сборной РФ Валерий Карпин остался доволен результатом.