РИАМО - 14 ноя. Опубликована закупка на строительство путепровода в городском округе Красногорск, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на строительство путепровода через ж/д на 1 км а/д Аникеевка-Нахабино (пл. Аникеевка).

Согласно данным закупки, начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 2,616 млрд руб. Общая площадь занимаемых земель под размещение линейного объекта составляет 9,38 га. В рамках проекта также будет проведено благоустройство и озеленение территории.

Строительство путепровода осуществляется в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Завершить оказание услуг планируется в 2025 году.