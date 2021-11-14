РИАМО - 14 ноя. На столичных и подмосковных дорогах в ночь на 15 ноября образуется ледяная корка. Автомобилистам и пешеходам нужно быть внимательнее, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ночь на понедельник подморозит и дороги покроются коркой льда толщиной 0.5-2 мм. Станет скользко!», - подчеркнул Тишковец.

Он отметил, что с вечера воскресенья до утра понедельника местами будет идти снег, он пролетит скоротечными зарядами. Порывы ветра усилятся до 12 м/с. Видимость снизится до 4 км.

«Снег прекратится к 9 часам утра 15 ноября, но землю успеет припорошить символическим снежным покровом толщиной не более 0,5-1 см, а воздух при этом остынет в Москве до минус 1-3 градусов, по области до минус 5 градусов», - объяснил Тишковец.

К середине дня из-за туч выглянет робкое солнце. Давление ожидается очень высокое – 762 мм ртутного столба. Это на 15-17 единиц выше нормы.

Во вторник и среду существенных изменений погоды в столице и Подмосковье не ожидается.