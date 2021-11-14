РИАМО - 14 ноя. Президент Русского географического общества, министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к ректорам вузов с предложением внести в список вступительных экзаменов географию. Он отметил значимость этой дисциплины, сообщает Nation News.

«Предлагаю ректорам вузов включить этот предмет во вступительные испытания, а абитуриентам — не бояться сдавать его», — заявил Шойгу во время проведения «Географического диктанта».

Ранее географию в число обязательных испытаний на ряде направлений включило руководство МГУ. Теперь этот предмет нужно будет сдавать абитуриентам, претендующим на обучение на 11 факультетах вуза, а не на одном.

Шойгу принял участие в диктанте на его центральной площадке. Международная просветительская акция «Географический диктант» проводится с 2015 года. Ее участники отвечают на вопросы о географии России.