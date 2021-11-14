РИАМО - 14 ноя. Заморозки приводят к образованию гололеда. Чаще всего автомобилисты попадают в ДТП из-за скользких дорог на участках с наименее интенсивным движением, сообщил автомобильный эксперт и ведущий программы «Минтранс» на РЕН ТВ Вячеслав Субботин.

Он отметил, что опасны могут быть и перекрестки, их интенсивно продувает холодные ветер.

«Шины автомобиля горячие, во время движения они разогревают асфальт. Из-за этого даже при отрицательных температурах по городским магистралям можно ехать спокойно, а во дворе собственного дома или на загородном шоссе, или на перекрестках будет гололед», - объяснил Субботин.

Эксперт подчеркнул, что эти зоны надо держать в голове постоянно, велик соблазн утратить бдительность в нескольких метрах от дома.

Вероятность гололеда выше ночью и утром, температура воздуха в эти периоды ниже и машин ездит по дорогам меньше.

«Если для вас утро начинается с 12 часов, то можно не беспокоиться о гололеде. Если, как и у всех, утро у вас начинается в 7, 8 или 9 часов, то будет скользко», - отметил Субботин.