РИАМО - 14 ноя. В результате конфликта в микрорайоне Кучино округа Балашиха пострадал мужчина. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел возле подъезда многоквартирного дома на проспекте Жуковского в ночь с 12 на 13 ноября.

По информации следствия, из хулиганских побуждений группа лиц причинила мужчине телесные повреждения. Полиции уже удалось установить личности участников происшествия.

Ход и результаты расследования по этому уголовному делу контролирует прокуратура.

Происшествие уже активно обсуждают в соцсетях. Пользователи выяснили, что конфликт произошел возле подъезда. Мужчина с женой и ребенком сделал замечание незнакомому жителю, справлявшему у дома нужду. Тот отреагировал бурно, «на ломаном русском» ответил на замечание и вызвал подмогу в лице «пятерых земляков».

В драке сделавшему замечание проломили голову. Позднее в соцсетях появилось видео с извинениями молодого человека по этому поводу. Он заявил, что пришел на помощь родителям, не зная, что они «не правы».