РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 ноя. Представители власти вместе с жителями микрорайона Добрятино округа Подольск определили ряд проблем, которые будут решать поэтапно. В ближайшее время там установят площадки для детей и для молодежи, обустроят дворы и пешеходные тротуары, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович совместно с управляющим делами администрации городского округа Подольск Эдуардом Щепетевым и муниципальным депутатом, членом фракции «Единая Россия» Евгением Лукошниковым встретились с жителями микрорайона Добрятино у дома №20 на улице Известковая. В основном район состоит из старых малоэтажных домов, часть из которых уже давно признана аварийной. Поэтому жилые дома уже много лет не включают в программы капитального ремонта.

Жители возмутились, что их удаленный от центра микрорайон забыли все городские службы. Например, дороги не ремонтируют и практически не освещают. Задавали жители Добрятино и вопросы по транспортному обслуживанию, пешеходным переходам и много других. Жаловались на шумные погрузочно-разгрузочные работы, особенно в вечернее время у рядом расположенного производства. Высказали и другие претензии.

Максимович совместно с жителями определил вопросы, которые можно решить в 2022 году. Обсудили возможность включение в программу инициативного бюджетирования установку площадки для детей и для молодежи. Объяснил жителям, что после встречи необходимо оперативно оформить протокол собрания собственников.

Щепетев ознакомил жителей с планами по благоустройству дворовой территории и обустройству пешеходных тротуаров в микрорайоне, которые включат в муниципальные программы будущего года.

Парламентарий отметил, что он вместе с администрацией округа взял все озвученные проблемы на контроль. Теперь будут решать их поэтапно.