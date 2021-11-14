РИАМО - 14 ноя. Подошел к концу сезон летней речной навигации на Северном вокзале. Это был первый сезон после реставрации вокзала. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

За время сезона прошло много круизов и прогулок по другим городам. Теплоходы отправляются на зимовку.

«Москвичи путешествовали в 38 российских городов - Санкт-Петербург, Ярославль, Астрахань, Ростов-на-Дону», — написал Собянин на своей странице в Instagram.

От отметил, что после долгого перерыва вернулись и речные трамваи. В августе начал ходить теплоход между вокзалом и Захарково.

«В следующем году закончим реставрацию Южного речного вокзала и запустим два новых маршрута: Фили - Киевский вокзал и Автозаводский мост - Печатники», — сказал он.

В пресс-службе столичного Дептранса подчеркнули, что за сезон Северный речной вокзал посетили 2 млн гостей.



«Благодаря мэру Москвы у жителей столицы появилось не только новое любимое место для отдыха, но и вернулась популярность к такому виду отдыха, как круизы. В этом году причалы Северного речного вокзала приняли и отправили больше 700 тыс. человек, в планах увеличить эту цифру», — сказал заммэра Москвы, руководитель Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что корабли приходили и уходили от причалов вокзала больше 11 тыс. раз.

«Северный речной вокзал, как и 30 лет назад, стал главным портом Москвы. Наша задача – продолжить развивать круизную навигацию и регулярный речной транспорт. В 2022 году с открытием Южного речного вокзала у москвичей появятся новые направления для путешествий по России», — сказал Ликсутов.