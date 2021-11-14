РИАМО - 14 ноя. Автомобилистам, привыкшим ездить на «автомате», перед сменой транспортного средства на «механику» стоит позаниматься с инструктором. Автоэскперт Кирилл Бревдо советует освежить навыки управления авто с такой коробкой передач, сообщает «Вечерняя Москва».

«Я бы порекомендовал в интернете по отзывам найти инструкторов, с которыми можно просто покататься по городу на «механике», чтобы освежить навыки. Я думаю, вполне достаточно двух–трех занятий: если человек когда-то ездил на «механике», то, конечно, он быстро все вспомнит», - отметил Бревдо.

Он подчеркнул, что этот совет подходит только тем, кто учился и сдавал на управление автомобилем с механической коробкой передач. Если же обучение проходило на «автомате», придется сдавать экзамен повторно уже на «механику».

«Чаще всего люди пытаются включить передачу без выжима сцепления. При «автомате» левая нога вообще никак не задействована: все манипуляции с газом и тормозом происходят при помощи правой ноги», - объяснил Бревдо.

В этом случае необходимо научиться работать левой ногой. Однако эксперт считает, что автолюбители редко меняют «автомат» на «механику», чаще происходит наоборот.