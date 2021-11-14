РИАМО - 14 ноя. В Центральном доме литераторов завершилась церемония прощания с сатириком Виктором Коклюшкиным, гроб с телом вынесли под громкие и продолжительные аплодисменты, передает корреспондент РИАМО.

На улице выстроилась очередь из поклонников, коллег и родственников Коклюшкина. Люди не переставали аплодировать, пока катафалк не отъехал от здания. Сатирика похоронят на Щербинском кладбище.

Во время церемонии прощания многие знавшие Коклюшкина вспомнили о дружбе и работе с ним, а также говорили теплые слова в его адрес. В частности, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев сказал, что Коклюшкин для него навсегда останется добрым, красивым и талантливым человеком.

Коклюшкин умер 12 ноября на 76-м году жизни. Он писал юмористические монологи для эстрады и телевидения в 1980-х годах. Также он сам выступал с монологами.

Произведения писателя читали Евгений Петросян, Владимир Винокур и Клара Новикова.

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