РИАМО - 14 ноя. Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра. Обязанность проходить техосмотр сохранится для такси, автобусов, грузового, служебного и коммерческого транспорта, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Это решение облегчит жизнь многим нашим гражданам и коснется примерно 50 млн транспортных средств — легковых автомобилей и мотоциклов», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что не все пока разобрались в том, как будут работать изменения КоАП, которые вступят в силу с 1 марта 2022 года. Норма предусматривает штраф 2 тыс. рублей за езду без диагностической карты.

«Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных штраф распространяться не должен», - объяснил Володин.

Однако он согласился с тем, что двусмысленные трактовки требуют уточнения. Поэтому профильные комитеты Госдумы по транспорту и законодательству возьмут этот вопрос на контроль.

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