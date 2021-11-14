РИАМО - 14 ноя. Опубликована закупка на строительство школы на 550 мест в Орехово-Зуевском городском округе, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Школа на 550 мест по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Красина.

Строительство школы осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Орехово-Зуевского городского округа.

Завершить строительство планируется в 2023 году.