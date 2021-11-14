РИАМО - 14 ноя. Гражданская панихида по писателю-сатирику Виктору Коклюшкину проходит в Центральном доме литераторов в Москве, передает корреспондент РИАМО.

Друзья, родные, близкие и поклонники творчества собрались, чтобы проститься с писателем. Они возлагают цветы к гробу с телом Коклюшкина.

Собравшиеся вспоминали человеческие качества и талант ушедшего из жизни писателя.

«Мы с ним никогда не обсуждали политические и другие темы. Меня всегда удивляла его удивительная деликатность в общении, но это уже совсем другая тема. То чувство любви, невербальное взаимопонимание, которое останется навсегда. Он навсегда останется добрым, красивым и талантливым человеком», — поделился своими воспоминаниями теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.

Писатель-сатирик, телеведущий и колумнист Виктор Коклюшкин умер на 76-м году жизни. Некоторые СМИ сообщают, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Коклюшкин писал юмористические монологи для эстрады и телевидения в 1980-х годах. Также он сам выступал с монологами. Произведения писателя читали Евгений Петросян, Владимир Винокур и Клара Новикова.

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