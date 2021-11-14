РИАМО - 14 ноя. В Ленинском округе, в поселке Битца на улице Тургеневской был найден труп мужчины. Накануне погибший выпивал алкоголь со своим знакомым, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

Известно, что во время пьянки мужчины поссорились. Предполагаемый преступник задержан.

Преступление произошло в одном из домов. Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).