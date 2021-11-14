РИАМО - 14 ноя. В столичном проекте «Активный гражданин» стартовал 2 этап голосования за номинантов премии «Путеводная звезда — 2021». Участникам опроса предстоит выбрать лучшие гостиницы города из 29 предложенных заведений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего предусмотрено 5 номинаций: «Лучшая гостиница «пять звезд», «Лучшая гостиница «четыре звезды», «Лучшая гостиница «три звезды», «Лучший хостел» и «Лучший бутик-отель».

Еще горожане могут проголосовать за лучшие мероприятия, музеи и выставки столицы. С 15 ноября станет доступным выбор лучших гастрономических заведений в 4 номинациях.

Премия «Путеводная звезда» была учреждена в 1999 году правительством Москвы. Ее могут завоевать отели, туристические компании, городские фестивали, гастрономические и другие проекты.