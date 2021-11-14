РИАМО - 14 ноя. В субботу на станции «Сходненская» произошла трагедия, на рельсах погиб мужчина, пытавшийся спасти другого упавшего пассажира. В результате ЧП машинист поезда получил психологическую травму, сообщает столичный Дептранс.

Трагедии могло бы и не быть. Если бы один из пассажиров не прыгнул на пути. Второй попытался его вытащить и тоже угодил под поезд. Первый пострадавший скрылся и позже был найден мертвым у подъезда многоквартирного дома.

«Мы не знаем, что толкнуло человека на такой поступок, но в результате его действий погиб человек, а машинист получил психологическую травму», - заявили в пресс-служба Депртанса Москвы.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.