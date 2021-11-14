РИАМО - 14 ноя. На Ваганьковском кладбище в Москве открыли памятник народному артисту СССР Армену Джигарханяну. Архитекторами скульптуры стали заслуженные художники России и Армении Ваге и Микаэль Согояны, передает корреспондент РИАМО.

Друзья, близкие и родственники артиста пришли на открытие монумента, чтобы почтить память артиста и возложить цветы.

«Я хочу сказать спасибо авторам памятника за то, что был выбран именно театральный образ Армена Борисовича. Так случилось, что для многих Армен Борисович ассоциируется именно с его киноролями. Но всю глубину его таланта впитал именно театр», - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Александр Кибовский.

Памятник выполнен из бронзы, Джигарханяна запечатлели в сидячей позе. На постаменте крупными, объемными буквами нанесены фамилия, имя и отчество народного артиста СССР.

«Трудно вдаваться в пластику, лепку образа, когда ты очень близко знаком с человеком. Потому что восприятие того, что с нами физически нет человека, является одним из камней преткновения. Однако воспоминания дают посыл для творчества», - поделился эмоциями скульптор Микаэль Согоян.

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет. Фильмография артиста насчитывает рекордное количество работ — свыше 300 картин, сериалов и телеспектаклей. Самыми известными и любимыми зрителями фильмами с его участием стали «Новые приключения неуловимых», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43».