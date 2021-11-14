РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 ноя. В следственном отделе по Подольску ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по факту смерти 17-летнего школьника, который погиб при разборе боеприпасов, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По предварительным данным следствия, 12 ноября подросток, находясь в своей комнате, разбирал найденые ранее боеприпасы. Один из них сдетонировал и причинил школьнику травмы, не совместимые с жизнью.

К настоящему времени опрошены родители, соседи. С участием следователя-криминалиста проведен осмотр места, назначены взрывотехническая, баллистическая, генетическая экспертизы. Изъяты мобильные устройства, системный блок, ноутбук. Устанавливается, откуда у подростка появились боеприпасы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.