РИАМО - 14 ноя. Автор немецкого издания Die Welt Флориан Штарк назвал причиной провала операции по захвату Москвы вермахтом проблемы с материально-техническим обеспечением армии. Об этом сообщает Nation News.

Операция захвата Москвы называлась «Тайфун». В конце октября 1941 года Москва оказалась в осаде, население и предприятия эвакуировались. Город минировался. Однако вермахт не смог взять столицу противника.

«Не хватало в том числе горючего и боеприпасов, кроме того — и это важно — начались дожди, превратившие грунтовые воды в грязевые реки глубиной в метр», - написал Штарк.

Пока продвижение немцев задерживалось, Красная армия перешла в контрнаступление по всему фронту перед Москвой.