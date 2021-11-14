РИАМО - 14 ноя. В подмосковном Подольске скончался 17-летний подросток, по предварительной версии, причиной смерти стало неосторожное обращение с боеприпасом, сообщает прокуратура Московской области.

В связи с этим региональная прокуратура поручила подольской прокуратуре провести проверку. В ходе проверки выяснят причины и обстоятельства произошедшего, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

По данным СМИ, трагедия произошла в одной из квартир по улице Пионерской.