РИАМО - 14 ноя. Россияне, вакцинированные от коронавируса, получат новый шанс выиграть по 100 тысяч рублей, победителей определят 16 ноября, соответствующее постановление правительства России вступило в силу, сообщает газета «Известия».

В розыгрыше сможет принять участие 1 тыс. человек. Для этого необходимо привиться любой российской вакциной до проведения розыгрыша. Если прививка состоит из двух компонентов, то необходимым условием является вакцинация обоими компонентами.

Победителей в данном розыгрыше определяет компьютер. Вся информация будет доступна в личном кабинете на портале госуслуг.

Первый тираж лотереи был разыгран 14 сентября, второй - 14 октября. 16 ноября пройдет уже третий розыгрыш денежных средств в рамках программы «Бонус за здоровье».

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 070 674 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 255 386 летальных исходов, выздоровели 7 784 585 человек.

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