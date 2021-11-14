РИАМО - 14 ноя. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приводят в порядок территории у 45 поликлиник столицы. В зданиях этих медучреждений проходит либо завершается капитальный ремонт, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках проводимых работ убираем под землю все воздушные провода, обустраиваем удобные тротуары, отделяя их от проезжей части, делаем зоны отдыха, где есть возможность - детские площадки», - отметил Бирюков.

Он рассказал, что в рамках благоустройства площадки делают доступными для маломобильных пациентов, обустраиваются парковки. На некоторых территориях создаются навесы, под которыми можно укрыть велосипеды и коляски.

Площадки возле поликлиник делают более безопасными, для этого устанавливаются фонари с энергоэффективными лампами.

Бирюков добавил, что на территориях планируется дополнительно провести озеленение. Возле медучреждений высадят растения, которые не вызывают аллергических реакций.

«Всего возле поликлиник планируется высадить более 600 деревьев, 6,8 тыс. кустарников, обустроить почти 100 тыс. квадратных метров газона и свыше 10 тыс. квадратных метров цветников», - пояснил Бирюков.

Благоустройство у 7 учреждений завершат уже в этом году, остальные доделают уже в 2022 году.